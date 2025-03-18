Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri törenle anıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri törenle anıldı

Zonguldak\'ta 18 Mart Şehitleri törenle anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

18.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:14
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tören, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun Valilik çelengini anıta sunmasıyla başladı. Ardından Garnizon Komutanlığı, Zonguldak Belediyesi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasının ardından, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Vali Hacıbektaşoğlu ise törende Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Anma programı kapsamında Vali Hacıbektaşoğlu ve il protokolü, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Daha sonra şehir mezarlığındaki şehitlikte dualar okundu ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit düşenler rahmet, minnet ve şükranla anıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri törenle anıldı - Son Dakika

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