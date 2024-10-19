Yerel

Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar günü törenle kutlandı.

Zonguldak'ta 19 Ekim Muhtarlar günü çerçevesinde Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve muhtarlar katıldı.

Valilik önünde ki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından günün anısına muhtarlar Atatürk anıtına çelenk koydu.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Meşrütiyet Mahallesi Muhtarı Dursun Kılav, "19 Ekim günü muhtarlar günü ilan edildi. Muhtarlar gününün 9'uncusunu kutluyoruz. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimidir. Muhtarlık 195 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Muhtar söz sahibi seçilmiş eren ve ihtiyar anlamlarını taşımakla birlikte milletin teveccühünü kazanmış halkın seçtiği kişidir. Muhtar hem devleti hemde milleti temsil etmektedir. Vatandaş ve devlet kurumu arasında köprü görerek sistemdeki yerini almıştır"dedi. - ZONGULDAK