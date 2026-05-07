Zonguldak\'ta 90\'lar Rüzgarı

07.05.2026 19:26
Okul Müdürü İbrahim Uğur Metin'in performansı, 90'lar konseriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Zonguldak'ta düzenlenen "90'lar Konseri"nde öğrencileriyle birlikte sahneye çıkan ve sesi usta sanatçı Barış Manço'ya benzetilerek sosyal medyada viral olan Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin ile öğrenci velileri, o unutulmaz geceyi anlattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu'nun sahne aldığı 90'lar Konseri'nin yankıları sürüyor. Gecede mikrofonu eline alarak sergilediği performansla büyük alkış toplayan ve sosyal medyada ilgi odağı olan Okul Müdürü İbrahim Uğur Metin, gösterilen teveccühe mütevazı bir yanıt verdi. İHA muhabirine konuşan Müdür Metin, eğitimin bir bütün olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür çalışmalar Anadolu'nun birçok okulunda yapılıyor. Çok değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyor. Bizler ummanda bir katreyiz" ifadelerini kullandı.

"Şiddet haberlerinden sonra ilaç gibi geldi"

Kozlu Ortaokulu'nda 3 yıldır öğrenci velisi olan Seher Taner, idareci ve öğretmenlerle uyum içinde olduklarını belirterek, sahnedeki performansın kendilerine moral olduğunu söyledi. Taner, "Bu okulun velisi olmaktan son derece memnunum. Gerek idareciler, gerek öğretmenlerimizle hep fikir alışverişindeyiz. Son zamanlardaki okul saldırıları ve olaylardan sonra bence hep böyle haberler duymalıyız. Keyif verici, ilham verici şeyler duymak istiyoruz" dedi.

Müdür Metin'in sesinin Barış Manço'ya benzetilmesinin kendilerini duygulandırdığını vurgulayan Taner, "Gözlerimiz doldu. O 90'lar ruhunu bize keyifle yansıttı. Kendisi çok naif, kibar ve nazik bir insan. Çok güzel bir etkinlik oldu. Son zamanlarda okullarla ilgili yaşanan üzücü olayların ardından bu bize adeta ilaç gibi geldi" şeklinde konuştu.

Konsere gidememenin pişmanlığını yaşadı

Öte yandan etkinliğin kapısına kadar gelip işleri nedeniyle geri dönmek zorunda kalan öğrenci velisi Özgür Kuru ise o tarihi atmosferi kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izlediğinde büyük bir tebessüm ve ardından pişmanlık hissettiğini belirten Kuru, "Ülkemizde okullarda yaşanan sıkıntılardan sonra böyle tebessüm ettiren güzel videoların gelmesi ilçemiz ve ülkemiz adına çok güzel bir şey. Hatta o gün konsere bir arkadaşımızı bıraktım. Bizi davet etti ancak iş yoğunluğu sebebiyle katılamadım. Videoları izleyince 'Keşke o atmosferi biz de yaşasaydık' dedim ve o anları kaçırmanın pişmanlığını yaşadım. Okullarımız ve ülkemiz için çok güzel bir anı olmuş. Öğretmenlerimize sevgilerimi sunuyorum, hepsinin sesine ve yüreğine sağlık" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

