Zonguldak'ta Aile Güçlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak'ta Aile Güçlendirme Toplantısı

Zonguldak\'ta Aile Güçlendirme Toplantısı

Vali Hacıbektaşoğlu, aileyi koruma stratejilerini ve yerel eylem planını ele aldı.

18.12.2024 13:57
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Zonguldak Valiliği, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na ev sahipliği yaptı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, aileyi koruma ve güçlendirme konusunda ulusal stratejiler çerçevesinde yürütülecek yerel çalışmalar masaya yatırıldı. Farklı paydaşların katkılarıyla hazırlanması planlanan İl Eylem Planı'nın, Zonguldak'ın sosyal ve kültürel dinamiklerine uygun olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aile kurumunun korunmasının toplumun temel taşı olduğuna vurgu yaptı. İlgili kurumların iş birliği ve etkin koordinasyonla hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca, ilin mevcut sosyal yapısına yönelik yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ve farkındalık artırıcı projeler üzerinde duruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Aile Güçlendirme Toplantısı - Son Dakika

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