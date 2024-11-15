Zonguldak\'ta Aile Hekimliği Protokolü İmzalandı

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Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında "Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi" protokolü imzalandı.

Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında "Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi" protokolü imzalandı. Valilikte düzenlenen törende, sözleşme Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından imza altına alındı. Bu iş birliğiyle, üniversite bünyesinde eğitim amaçlı bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kurulması planlandı. Merkezde, birinci basamak sağlık hizmetleri sunulurken, aynı zamanda tıp fakültesi öğrencilerine ve araştırma görevlilerine uygulamalı eğitim fırsatları sağlanacak. - ZONGULDAK