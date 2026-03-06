Zonguldak'ta Armutçuk Grizu Faciasında Hayatını Kaybeden 103 Madenci Anıldı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki TTK Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen ve 103 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasında yaşamını yitiren işçiler, facianın 43'üncü yılında anıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen ve 103 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu faciası, facianın 43'üncü yılında düzenlenen törenle anıldı.

TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenen anma törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, Kandilli Belediye Başkanı Osman Çakmakoğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, GMİS şube başkan ve yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda maden işçisi katıldı.

Törende, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için saygı duruşunda bulunuldu. Grizu faciasından yaralı olarak kurtulan ve yıllarca yerin metrelerce altında zorlu şartlarda çalışmış emekli madenci Hüseyin Demirel'e, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu tarafından, hayatını kaybeden tüm şehit madencilerimizin anısına anlamlı bir şekilde hazırlanmış madenci heykeli takdim edildi.

"Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız"

Programda konuşan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, aradan geçen 43 yıla rağmen facianın acısının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek, Armutçuk grizu faciasının madencilik tarihinde unutulmayan acı olaylardan biri olduğunu söyledi.

Turan, "7 Mart 1983 tarihinde Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen grizu patlamasında 103 madenci arkadaşımızı kaybettik. O gün yaşanan acı yalnızca ailelerin değil, tüm madenci camiasının ve Zonguldak'ın yüreğinde derin izler bıraktı. Aradan yıllar geçmesine rağmen kaybettiğimiz arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Bugün burada bir kez daha onları rahmet, minnet ve saygıyla anmak için bir araya geldik" dedi.

"Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği gerçekten çok önemli"

Madenciliğin büyük fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Turan, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, maden işçilerimiz yerin metrelerce altında, gerçekten zor ve riskli şartlarda çalışıyorlar ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Madencilik, emeğin, dayanışmanın ve alın terinin en yoğun hissedildiği mesleklerden biri. Yer altında çalışan madencilerimiz her gün büyük bir sorumlulukla işlerini yapıyor. Bu iş sadece ekmek kazanmak için değil; aynı zamanda büyük cesaret ve fedakarlık isteyen bir görev. Bizler sendika olarak onların haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği gerçekten çok önemli. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders çıkararak, bir daha böyle acıların yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almak hayati önemde. Madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması bizim en büyük önceliğimiz. Bu vesileyle, başta Armutçuk grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madencimiz olmak üzere, tüm maden şehitlerimizi ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Anma programında şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından maden işçileri ocağa inerek günlük mesailerine başladı.