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Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak\'ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
25.12.2023 - 14:57,
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Zonguldak Valiliğinde genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Valilik Şehit Ömer Halis Demir Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele, trafik güvenliği ve kentte yaşanan afetler konularında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için alınacak tedbirlerin de konuşulduğu toplantıda ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kolluk güçleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA
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