Zonguldak'ta Aşırı Yağış Uyarısı ve Toplantı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Aşırı Yağış Uyarısı ve Toplantı

Zonguldak\'ta Aşırı Yağış Uyarısı ve Toplantı

Zonguldak'ta, aşırı yağışlar için tedbir toplantısı düzenlendi. 1 Ekim'de ciddi sel riski var.

30.09.2024 15:40
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Zonguldak Valiliği, aşırı yağış uyarılarının ardından tedbir toplantısı düzenledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesinde yarın etkili olması beklenen aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Zonguldak ve Bartın çevrelerinde şiddetli sağanak yağışların 1 Ekim 2024 Salı günü etkili olacağı ve 12 saat içerisinde yağış miktarının 100 kg/m'yi aşabileceği belirtildi. Bu durumun ani sel, su baskını ve fırtına gibi tehlikelere yol açabileceği ifade edildi. Zonguldak Vali Yardımcısı Hasan Göç başkanlığında ilde beklenen aşırı yağışlarla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı ve son meteorolojik tahminler doğrultusunda alınması gereken önlemler değerlendirildi. Özellikle doğal afet risklerine karşı hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda, vatandaşların korunması ve yaşanabilecek olaylara karşı alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların 1 Ekim 2024 saat 00.00 ile 02 Ekim 12.00 arasında etkili olacağını ve bölge genelinde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin talimatlarına uyması gerektiği vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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