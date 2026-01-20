Ölü bulunan adliye çalışanı defnedildi - Son Dakika
Ölü bulunan adliye çalışanı defnedildi

20.01.2026 14:11  Güncelleme: 14:12
Alaplı ilçesinde av için evden ayrılan ve ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulunan 31 yaşındaki adliye çalışanı Mustafa Uçar'ın cenazesi, Merkez Cami'sinde kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra yerel yöneticiler ve birçok vatandaş katıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan 31 yaşındaki adliye çalışanı ve yapılan aramada cansız bedeni ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulunan Mustafa Uçar'ın cenazesi Merkez Cami'sinde kılındıktan sonra Çengelli Köyünde defnedildi.

Alaplı ilçesinde Pazar günü öğlen saatlerinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan Mustafa Uçar'ın (31) geri eve dönmemesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü vatandaşlar arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

Haber alınamayan Uçar'dan, aramaların yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkii Sindelli köyüne 300 metre mesafedeki ormanlık alanda vurulmuş halde ölü bulundu. Alaplı Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Mustafa Uçar'ın cenazesi Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası, Çengelli Köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Mustafa Uçar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Koksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Öztürk, Ereğli Adliye Savcı İsmail Özcan, Cumhuriyet Savcısı Serhat Akın Bekiroğlu, siyasi parti temsilcileri Alaplı ve Ereğli Adliye çalışanları gibi birçok vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

