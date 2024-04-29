Zonguldak\'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

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Zonguldak'ta, kurum ve kuruluşların 2024 Ocak ve Mart ayları arasında yürüttükleri bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya kurul üyeleri katılım gösterirken, Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlık yaptı.

Toplantı, Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirirken, 2024 yılı sonuna kadar planlanan faaliyetler üzerinde detaylı bir şekilde görüş alışverişinde bulundular. - ZONGULDAK