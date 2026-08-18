Zonguldak’ta balıkçı esnafından yer tepkisi: "Parasını ödedik, dükkânı teslim etmediler"

Zonguldak'ta balıkçı esnafı, yeni av sezonu öncesinde yer ve altyapı krizi yaşıyor. Belediyeye ödeme yapmalarına rağmen dükkanlarını teslim alamayan ve elektrik altyapısının eksik olduğunu belirten esnaf, TCDD ile belediye arasında beklenen protokolün bir an önce imzalanmasını istedi.

Zonguldak merkezde balıkçılık yapan esnaf, yer sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor. Kendilerine ayrılan alan için gerekli ödemeleri yapmalarına rağmen iş yerlerine kavuşamayan ve ruhsatsız satış yapılan bölgelerden rahatsız olan balıkçılar, yetkilere çağrıda bulundu.

İki yılı aşkın süredir beklediklerini vurgulayan esnaf temsilcisi Bayram Yılmaz, denetim eksikliğine de dikkat çekerek, "İki sene önce burası için 600 bin lira para ödedim. Kimse bize bedava yer vermedi. Ancak şu an ne elektriğimiz var ne de dükkanımız teslim edildi. Yan tarafta balıkçılıkla alakası olmayan mekanlarda, soğuk su çay ocaklarında ruhsatsız balık satılıyor. Balıkçılık ruhsat gerektiren bir iştir, denetim yok. Zabıta müdürlüğü ve yetkililer görevini yapmalı. 72 yaşından sonra kimseyle kötü olmak istemiyoruz ama millet bizim ekmeğimizle oynuyor" dedi.

TCDD'ye ait arazinin belediye tarafından kullanılabilmesi için imzalanması gereken protokolün 1,5 yıldır askıda kaldığını belirten Yılmaz, sürecin tıkanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yılmaz, bölgenin kentin en işlek noktalarından biri olduğunu ve doğru düzenlemeyle büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Zonguldak 623 adımlık tek bir caddeye sıkışmış durumda, kentin artık genişlemesi lazım. Buraya yapılacak düzenleme ve pazarla birlikte alan ciddi bir potansiyel kazanacak. Siyasetçilerden, ilçe başkanından ve belediye başkanından rica ediyoruz; burayı bir an önce canlandırın. TCDD Genel Müdürlüğü ile gerekli protokol imzalansın, işlemler tamamlansın ve balıkçı esnafı da normal, düzenli bir çalışma ortamına kavuşsun."