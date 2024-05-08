Zonguldak'ta Batan Kafkametler Enkazı Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Batan Kafkametler Enkazı Arama Çalışmaları Sürüyor

Zonguldak\'ta Batan Kafkametler Enkazı Arama Çalışmaları Sürüyor

Zonguldak'ta 171 gün önce askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler'in enkazını çıkartılması çalışmalarında kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Aras Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi'nce; kayıp denizcileri arama ve enkaz kaldırma faaliyeti devam ediyor.

08.05.2024 13:05
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Zonguldak'ta 171 gün önce askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler'in enkazını çıkartılması çalışmalarında kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Rusya Temryuk limanından aldığı yükü 12 Türk mürettebatı ile İzmir'in Aliağa limanına götürmek üzere sefere çıkan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisi; 19 Kasım 2023 günü olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önünde demirledi.

Gemi, askeri mendireğe çarparak 10.24'te battı. Arama- kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı bulmaya yönelik çalışmalar 171. günde de aralıksız olarak devam etti. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Aras Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi'nce; kayıp denizcileri arama ve enkaz kaldırma faaliyeti devam ediyor.

Geçen 26 Nisan günü enkazın yaşam mahalli iskele tarafının ikinci katında kırlangıç altından zincir geçilerek kesim işlemi gerçekleştirildi. Böylelikle geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alındı.

Enkazın birinci parçasının (kıç) kıç ayna ve iskele tarafı poliple taranarak derinleştirildiği ve diğer parçalarının çıkarılma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Platform çalışmanın yapıldığı bölgenin açığına alınarak çevresine bariyer çekildi.

Olay gününden bugüne kadar tüm imkanlar kullanılarak ilçe sahili bandında, liman içinde-dışında ve batık alanında karadan, denizden, havadan insan ve teknik ekiplerle tüm arama faaliyetleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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