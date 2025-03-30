Zonguldak'ta bayram namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Kentin simge camisi olan Uzun Mehmet Camii'nde vaazların ardından bayram namazı kılındı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. Hutbede, "Bugün bayramdır. Bayramlar, anne ve babamızdan, akraba ve dostlarımızdan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden uzaklatığımız günler değildir. Bilakis bayramlar; varlık sebebimiz olan anne babamızın varsa ihtiyaçlarını giderme, ellerini öpüp hayır dualarını alma günleridir. Hayatın yükünü birlikte omuzladığımız tatlı dil ve güler yüzümüz, göz nuru evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi sunma günleridir. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip hatırlarını sorduğumuz huzur ve mutluluk günleridir. Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve öksüzlerin başlarını okşadığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz, bayramın coşkusunu onların da yüreklerinde yarattığımız yardımlaşma ve paylaşma günleridir. Aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin ve ebediyete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz, onları hayırla yad ettiğimiz rahmet ve dua günleridir" ifadelerine yer verildi.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK