Zonguldak\'ta Beş Bininci Vatandaşa Hediye

Zonguldak Defterdarlığı beş binince vatandaşa hediye takdim etti.

Vatandaşların vergi, harç ve cezalara ilişkin işlem ve taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması ve kolayca muhatap bulması için 4 Kasım 2024 tarihinde Zonguldak Defterdarlığı bünyesinde kurulan Tek Adım Hizmet Biriminden yararlanan beş bininci kişiye Defterdar Recep Serdar tarafından hediye verildi.

Harç işlemleri için vergi dairesine geldiğini ifade eden Selma Soyer, aldığı hizmetten dolayı memnuniyetini ifade etti. Bu uygulama ile vatandaşlar Defterdarlık giriş katında bulunan tek adım hizmet birimde ağırlanırken işlemine göre ilgili müdürlükten gelen görevli personel tarafından hizmet verilmesi sağlanıyor. Vatandaşların en fazla motorlu taşıt vergisi (MTV), veraset işlemleri, kira gelirinin beyanı ve borçla ilgili işlemler konusunda müracaatta bulunduğu ifade edildi. - ZONGULDAK