CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP'liler Zonguldak İl Başkanlığı Önünde Toplandı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik "mutlak butlan" kararının ardından partililer ve vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, il başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlara "CHP'nin önünü kesmeye çalışıyorlar' dedi.

Devrim Dural'ın çağrısıyla CHP Zonguldak İl Başkanlığı binası önünde toplanan yüzlerce kişi, karara tepki gösterdi. Dural, CHP'nin tarihsel geçmişine ve halk iradesine vurgu yaparak, partinin mücadele geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Dural, "Bu hikaye 100 yıl önce başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, halkın hikayesi; Cumhuriyetin hikayesi, Kurtuluş Savaşı'nın o acı dolu mekanlarında başladı. Dolayısıyla bir kayyum, bir butlan kararıyla da asla sonlanmayacak" ifadelerini kullandı.

Partiye yönelik verilen kararın demokrasiye zarar verdiğini savunan Dural, "Partimize yönelik verilen mutlak butlan kararına karşı; demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmak için bu akşam buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, bu ülkenin bağımsızlık tarihidir. Bu mücadele yüz yıl önce başladı. Halkın iradesini hiçbir güç ortadan kaldıramaz" dedi.

CHP'nin yükselişinden rahatsız olan çevrelerin baskıyı artırdığını ileri süren Dural, "Millet iradesi karşısında duramayacaklarını gördüler. Halkın desteği büyüdükçe baskıyı artırmaya başladılar. Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halkçı hizmet anlayışını ortaya koydu. Bunun yarattığı korkuyla CHP'nin önünü kesmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Parti içindeki demokratik sürece de değinen Dural, delegelerin özgür iradeleriyle oy kullandığını belirterek, "Bazı delegelerimiz Kemal Kılıçdaroğlu'na, bazıları Özgür Özel'e oy verdi. Kimse kimseye baskı yapmadı. Demokratik bir yarış yaşandı ve sonuç herkes tarafından kabul edildi" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalar sırasında kalabalığın bir bölümünün eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attığı görüldü.

Dural, konuşmasının sonunda "Yargı operasyonlarıyla, baskılarla, korku politikalarıyla halkın iradesini teslim alamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında demokrasi güçlenecek, hukuk yeniden tesis edilecek ve bu ülkeye yeniden umut gelecek" dedi.