Zonguldak'ta, CHP Kurultayına İlişkin "Mutlak Butlan" Kararına Protesto

(ZONGULDAK) - Zonguldak Demokrasi Platformu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 39. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararını protesto etti.

Madenci Anıtı önündeki protestoya Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, CHP'li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Grup "Faşizme, darbelere, butlana geçit yok! Mutlak butlana değil, mutlak demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkıyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Devrim Dural, mahkemenin verdiği kararın CHP'yi "dizayn etmeye yönelik" olduğunu savundu. Kararın asıl amacının partiyi parçalamak ve kontrollü muhalefet oluşturmak olduğunu öne süren Dural, "Bugün CHP'yi dizayn etmeye yönelik verilen bu kararın amacı, partimizi parçalamak ve kontrollü bir muhalefet anlayışı geliştirmektir. Ancak buradan söz veriyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse dizayn edemez, bizi kimse bölemez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de güçlü bir muhalefet istenmediğini söyleyen Dural, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan bu operasyonların temel amacı, halkın karşısına güçlü, örgütlü ve iktidara alternatif olabilecek bir muhalefet seçeneğinin çıkmasını engellemektir. Çünkü demokratik toplumlarda iktidarlar, sandıkta yarışabilecek güçlü muhalefetten çekinir. Şu anda yapılmak istenen de tam olarak budur; yargı mekanizması ve siyasi baskılar üzerinden muhalefeti yıpratmak, toplumun değişim umudunu kırmak ve insanları çaresizliğe mahkum etmektir. Ancak bilinmelidir ki bizler, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan insanlar olarak hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz."

Cumhuriyetin temel değerlerine, halkın oy hakkına ve demokratik siyasete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceği birkaç siyasi hesapla şekillendirilemez. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Bugün yaşananlar aslında iktidarın gücünden değil, tam tersine yaşadığı büyük tedirginlikten kaynaklanmaktadır. İlk seçimde değişeceğini gören bir iktidarın, toplumsal muhalefeti susturma ve parçalama çabalarına tanıklık ediyoruz. Fakat tarih göstermiştir ki halkın iradesine rağmen hiçbir baskı düzeni kalıcı olmamıştır. Biz mücadelemizi daha da büyüterek sürdürecek, demokrasi ve adalet talebinden asla vazgeçmeyeceğiz."

Dural, parti yönetiminin demokratik yollarla, delegelerin ve milletin iradesiyle belirlendiğini anlatarak, seçilmiş yöneticilere saygı duyulması gerektiğini belirtti.

CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğuna dikkat çeken Dural, "Ancak görüyoruz ki milletin ortaya koyduğu bu iradeye tahammül edemiyorlar. Sandıkta çıkan sonucu hazmedemeyenler, çeşitli baskılar ve tartışmalar üzerinden partimizi yıpratmaya çalışıyor. Biz ise milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Milletin kararına nasıl saygı gösterileceğini de yine sandıkta göstereceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapan Dural, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Bizler Kuvayımilliye ruhunun temsilcileriyiz. Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.