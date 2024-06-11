Zonguldak'ta çöp kutusuna atılan civcive hayvansever sahip çıktı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak'ta çöp kutusuna atılan civcive hayvansever sahip çıktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çöp kutusuna atılan ölü ve ölmek üzere olan civcivlerin yanında hayvansever Mertcan Aydım tarafından bulunan canlı civciv, veteriner kontrolüne götürüldü. Aydım, bu duruma tepki göstererek, bu tür caniliklerin cezalandırılması gerektiğini belirtti.

11.06.2024 11:49
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Zonguldak'ta çöp kutusuna atılıp ve ölmek üzere bulunan civcive hayvansever Mertcan Aydım sahip çıktı. Aydım, çöpte ölü halde bazı civcivlerin de olduğunu söyleyerek hayvanların çöpe atılmasına tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöp kutusuna ölü ve ölmek üzere olan civcivler atıldı.

Çöp kutusunda ses duyan hayvansever Mercan Aydın, kutuya baktığında gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Hemen civcivi çöp kutusundan çıkaran Aydın diğer civcivlerin ölüp ölmediğini kontrol etti.

Hayvansever Mertcan Aydın hemen civcivi eline alarak veterinerin yolunu tuttu.

Bu durum tepki gösteren Mertcan Aydım, "Artık söylenecek bir söz bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Civcivler ölü şekilde atılmış. Belki de canlıydı sonradan öldü. Şu anda elimde canlı bir civciv var bunu da çöpten aldık. Bu kadar canilik bu kadar duyarsızlık olmaz. Bunu yapanların acilen cezalandırılması gerek" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta çöp kutusuna atılan civcive hayvansever sahip çıktı - Son Dakika

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