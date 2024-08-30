Zonguldak\'ta Diş Hastanesi\'nde Yangın Çıktı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yer alan Diş Hastanesi'nde, hastaneye ait su deposunun hemen yanındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafoda çıkan yangın, hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek küçük çaptaki yangını kontrol altına aldı ve yangını kısa sürede söndürdü. Olay sırasında hastanede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığıöğrenildi. - ZONGULDAK