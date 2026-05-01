Zonguldak'ta Emekçiler, Soğuk ve Yağışlı Havaya Rağmen 1 Mayıs'ı Kutladı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta emek meslek ve sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü soğuk ve yağışlı havaya rağmen geniş katılımla kutladı.

Zonguldak Demokrasi Platformu'nun organizasyonuyla düzenlenen etkinlikler için kitleler İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi. Katılımcılar, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Madenci Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezinde çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte, işçi hakları, ekonomik koşullar ve sosyal adalet talepleri ön plana çıktı.

Etkinliklere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, Zafer Partisi İl Başkanı Oğuzhan Turhan ile çeşitli sendika, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Madenci Anıtı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, 1 Mayıs'ın "Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" olduğunu vurguladı. Zonguldak'ın "emeğin başkenti" olarak Türkiye işçi sınıfı mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kaymakçı, madenciler başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışan işçilerin zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti. Konuşmasında son yıllardaki ekonomik gelişmelere değinen Kaymakçı, asgari ücretin temel ücret haline geldiğini, alım gücünün düştüğünü ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığını savundu. Kaymakçı, "İşçinin, memurun ve emeklinin alım gücü gerilerken, gelir adaletsizliği derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

Hak arama mücadelesi kapsamında yaşanan sorunlara da değinen Kaymakçı, grevlerin ertelendiğini ve çalışanların çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Çevre ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik mücadelelerin önemine işaret eden Kaymakçı, doğa savunucularına destek mesajı verdi. İnsanca yaşam koşulları, vergi adaleti, sendikal hakların genişletilmesi ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için talepleri sıralayan Kaymakçı, gençlerin ve kadınların yaşadığı sorunlara da değinerek dayanışma ve örgütlenme çağrısında bulundu.