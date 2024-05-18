Zonguldak'ta Emekli Maden İşçisi Halit Kaya, Maden Müzesi'nde Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Emekli Maden İşçisi Halit Kaya, Maden Müzesi'nde Eserlerini Sergiledi

Zonguldak\'ta Emekli Maden İşçisi Halit Kaya, Maden Müzesi\'nde Eserlerini Sergiledi

Zonguldak'ta yaşayan emekli maden işçisi Halit Kaya, Maden Müzesi'nde madencileri ve maden ocaklarını konu alan eserlerini sergiledi. Sergide yer alan eserler, madencilik mesleğinin zorluklarını ve madencilerin yaşamını gözler önüne sererken ziyaretçiler eserleri ilgiyle inceledi. Kaya, maden resimlerini maden kazalarının olduğu şehirlerde sergilemek istediğini belirtti.

18.05.2024 15:34
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Zonguldak'ta emekli maden işçisi Halit Kaya, Maden Müzesi'nde madencileri ve maden ocaklarını konu alan eserlerini sergiledi.

Devrek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli maden işçisi Halit Kaya, "Müzeler Günü" dolayısıyla "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde; kömür ocakları, kömür üretimi ve madencileri konu alan bir sergi açtı. Sergide 11 eser yer aldı.

Sergide yer alan eserler, madencilik mesleğinin zorluklarını ve madencilerin yaşamını gözler önüne sererken ziyaretçiler eserleri ilgiyle inceledi.

1994 yılında maden ocağından emekli olduktan sonra maden ve madenci resimleri yaptığını anlatan Kaya, "1994 yılında emekli olduktan sonra zaten maden resimleri yapıyordum. Dedem maden şehidi. Babam madenci olduğu için bizim evimizde anlatılan hikayeler hep maden hikayeleridir. Bu da bana sirayet etti. Bunu bir görev olarak addettim. Madenci resimlerine başladım. Madenci resimlerinin konusu zaten resimlerden de belli. Madencilik meşakkatli bir meslek. Kazaları, göçükleri, grizuları olan bir şey. Resimlere yansıtmaya çalıştım. Hala daha da resimlere devam ediyorum. İnşallah maden resimlerini, maden kazalarının olduğu şehirlerde en büyük hayalim bu resimleri oralarda sergilemek olacaktır" dedi.

Müzeyi ziyaret eden madencilerin resimlerde kendilerini bulduğunu ifade eden Kaya, "Buna vesile olan arkadaşlara burada teşekkür ederim. Maden resimlerim bir de olması gereken yerdeydi. İnşallah daha sonra da bu resimleri buraya hediye ederiz. Madencilerle birlikte burada bütünleşmiş olurlar. Onlar resimlere bakınca kendilerini buluyorlar diyebilirim. Çünkü dediğim gibi madencilik meşakkatli meslek. Ben de bu zorlukları tuvale yansıtmaya çalıştım. Onlar da orada görünce bunları kendi yaşamlarını orada gürmüş oluyorlar. Herhalde ondan mutlu oluyorlardır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Emekli Maden İşçisi Halit Kaya, Maden Müzesi'nde Eserlerini Sergiledi - Son Dakika

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