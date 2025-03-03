Zonguldak’ta Gelir Beyan Süreleri Duyuruldu - Son Dakika
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Zonguldak’ta Gelir Beyan Süreleri Duyuruldu

Zonguldak’ta Gelir Beyan Süreleri Duyuruldu

Defterdar Serdar, 2024 beyan sürelerini ve 2025 denetim süreçlerini açıkladı.

03.03.2025 15:58
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Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 2024 yılında elde edilen gelirlerin beyanname verme süresinin Gelir Vergisi mükellefleri için 1 Mart, Kurumlar Vergisi mükellefleri için 1 Nisan itibariyle başladığını hatırlattı.

Ayrıca 2025 yılı beyannamelerinde zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükelleflerin sektörler itibariyle tespit edilerek beyan edilen giderleri, banka hesap hareketleri ve beyanname revizyonu açısından Zonguldak Defterdarlığınca inceleme ve kontrollere tabi tutulacağını ifade etti. Bununla birlikte, 2025 yılında sektörler itibariyle hasılat tespiti denetimlerinin başladığını belirten Serdar, zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükellefler açısından da idare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hasılat tespiti denetimleri de yapılacağını söyledi.

Bu kapsamda, defterdarlığa bağlı tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin herhangi bir cezalı tarhiyat işlemine muhatap olmaması için yıllık gelir ve giderlerini gerçeği yansıtacak şekilde beyan etmelerinin önemini vurgulayarak; gerçek gelirini beyan eden tüm mükelleflere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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