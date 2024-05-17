Zonguldak\'ta 14 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci dualarla anıldı

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Zonguldak'ta 14 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı maden ocağında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 günü yaşanan grizu patlamasında 30 madenci hayatını kaybetti. Facianın 14. yıl dönümünde hayatını kaybeden madenciler, olayın meydana geldiği maden ocağının önünde dualarla anıldı.

Anma törenine 00.00-08.00 vardiyasından çıkan işçiler ile 08.00-16.00 vardiyası işçileri katıldı. Kuyu başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak, hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrelerce altında kaybettikleri meslektaşları için düzenlenen törenin ardından kömür üretimi için maden ocağına indi.

Törene kurum ve sendika yöneticileri ile işçiler katıldı.

Cansız bedenlerine 8 ay sonra ulaşılabildi

17 Mayıs 2010 günü meydana gelen patlamada Yapı -Tek firmasında çalışan 30 maden işçisi ocakta kalmıştı. Aradan geçen 4 günün ardından 30 maden işçisinin 28'inin cenazelerine ulaşılmış ve cenazeleri defnedilmişti. İhaleyi alan Çin firmasının ekibi, günde yaklaşık 8-10 metre küp su boşalttı. Facianın 8. ayında Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazeleri, 720 metre uzunluğundaki kuyuda bulundu. - ZONGULDAK