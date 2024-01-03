 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatın cenazesi Ukrayna'ya gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatın cenazesi Ukrayna'ya gönderildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle parçalanarak kıyıya vuran Pallada gemisinde hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebat, yakınlarına ulaşılamayınca kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ancak mürettebatın yakınları tarafından yapılan girişimler sonucunda cenaze Ukrayna'ya gönderilmek üzere mezarından çıkarıldı.

Zonguldak\'ta hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatın cenazesi Ukrayna\'ya gönderildi
03.01.2024 - 13:55,
Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü tam fırtına sebebiyle parçalanarak kıyıya vuran Pallada gemisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebat; yakınlarına ulaşılamayınca kimsesizler mezarlığına defnedildi. Mürettebatın yakınlarının yaptığı girişimle mezarı açılarak cenazesi Ukrayna'ya gönderildi.

Geçen 19 Kasım'da Kdz. Ereğli'de yaşanan fırtına ve sel felaketinde Ereğli Limanı'nda ikiye bölünerek karaya oturan Pallada gemisinden kurtarılan mürettebat, ilçedeki Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 24 Kasım günü Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, kaldığı odada kalp krizinden hayatını kaybetti. Ukrayna Konsolosluğuyla yapılan yazışmaların 15 günlük yasal süresinin dolmasıyla Ukraynalı mürettebatın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Kaymakamlığın emri üzerine 13 Aralık günü Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne defnedildi.

Ancak Ihor'un yakınları konsolosluğa yaptıkları girişimin ardından Khalimonchuk Ihor'un cenazesinin Ukrayna'ya getirilmesini istedi. Bunun üzerine Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar çerçevesinde Ihor'un mezarı açılarak cenazesi çıkartıldı.

Görevlendirilen cenaze nakil aracına konulan Ihor'un cenazesi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere yola çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Fırtına, Ukrayna, Ereğli, Ulaşım, Kaza, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatın cenazesi Ukrayna'ya gönderildi - Son Dakika


14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında patlama meydana geldi İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında patlama meydana geldi
14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 15:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatın cenazesi Ukrayna'ya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement