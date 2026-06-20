Zonguldak\'ta Huzurevi Yönetmeliği Toplantısı

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse başkanlığında, yeni Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, Şube Müdürü Ayşe Erdoğan, huzurevi müdürleri ve ilgili meslek elemanları katıldı.

6 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin hususlar ele alındı. Eski ve yeni yönetmelik hükümlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği toplantıda, uygulamada değişen düzenlemeler ve mevzuat kapsamında yürütülen işlemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantının, huzurevi hizmetlerinin daha etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - ZONGULDAK