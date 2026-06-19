Zonguldak'ta İlk Hafızlık İcazet Merasimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta İlk Hafızlık İcazet Merasimi

Zonguldak\'ta İlk Hafızlık İcazet Merasimi
19.06.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak’ta ilk kez düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüyle kutlandı.

Zonguldak'ta İl Müftülüğünce şehir tarihinde ilk kez düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" kapsamında, mehteran takımı eşliğinde geniş katılımlı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Zonguldak İl Müftülüğü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyon, "Cumhuriyetin İlk Vilayeti Zonguldak'ın İlk Hafızlık İcazet Merasimi" adıyla kente tarihi bir gün yaşattı. Genç hafızların mezuniyet gururunu vatandaşlarla paylaşmak amacıyla büyük icazet merasimi öncesinde şehir merkezinde dev bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik programı doğrultusunda organize edilen kortej, şehrin simge noktalarından Madenciler Anıtı önünde toplandı. Mehteran takımının seslendirdiği geleneksel marşlar eşliğinde başlayan yürüyüşe, Zonguldak İl Müftülüğü'nün davetiyle yediden yetmişe çok sayıda vatandaş katıldı. Kültürel mirasın ve manevi atmosferin bir araya geldiği yürüyüş, Valilik binası önüne kadar devam etti.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, icazet merasiminin heyecanını tüm şehre yayarak Valilik önünde son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Zonguldak, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İlk Hafızlık İcazet Merasimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Vincenzo Italiano biletini kesti Beşiktaş’ta ayrılık Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Kate Middleton’dan Royal Ascot’a dönüş Aynı elbiseyle dikkat çekti Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Emniyet’te cephanelik sergisi Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

13:02
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
13:01
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den genelge Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 13:22:06. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İlk Hafızlık İcazet Merasimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.