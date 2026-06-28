Zonguldak'ta İlk Kez Kültürel Festival Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta İlk Kez Kültürel Festival Düzenlendi

Zonguldak\'ta İlk Kez Kültürel Festival Düzenlendi
28.06.2026 15:02
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Vadifest, Zonguldak'ta yerel üreticileri bir araya getirerek kentin kültürel mirasını kutladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Zonguldak'ta ilk kez düzenlenen ve kentin kültürel ile jeolojik mirasını bir araya getiren festival etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen festival, yerel üreticileri, zanaatkarları ve vatandaşları bir araya getirdi.

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda düzenlenen festival hakkında konuşan BAKKA Genel Sekreteri Çetinkaya, kurumlarla bir araya gelerek yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. BAKKA önünde ilk kez düzenlenen festivalin önemine değinen Çetinkaya, "Zonguldak'ta ilk defa düzenlediğimiz bir etkinlik bu. Amacımız aslında bölgenin kültürel değerlerini, jeolojik mirasını, kültürel mirasını bir araya getirip insanları bu mirasla buluşturmaktı. Bu alanı insanlara tanıtmaktı ve bunu başardığımızı düşünüyoruz." dedi.

Dolu dolu iki gün; atölyeler ve eğlence bir arada

Vadifest adını verdikleri festivalin iki gün süreceğini ve dolu dolu bir program hazırlandığını kaydeden Çetinkaya, etkinlik kapsamında hem yerel üreticilerin hem de zanaatkarların bir arada bulunduğunu ifade etti. Festival içeriğine dair bilgiler paylaşan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Sahne etkinliklerimiz var, birçok atölyemiz var; jeopark atölyemiz var, aynı zamanda arkeoloji atölyemiz var. Yine sportif etkinliklerimiz var. Çocuklara yönelik yine birçok eğlenceli etkinliği bir araya getirdiğimiz, iki günlük dolu dolu bir festivali insanlarla buluşturduk."

"Festivalin geleneksel hale gelmesini istiyoruz"

Vatandaşların alana gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Çetinkaya, "İnşallah amacımıza ulaşmışızdır. Gördüğümüz kadarıyla da şu ana kadar ilgi oldukça yoğun. Alanı insanlar tanımıyordu, şu anda tanımaya başladılar. Bundan sonra geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Birçok kurumumuzla zaten iş birliği içerisinde bir araya getirdiğimiz bir etkinlikti. Bundan sonra eminim bu başarıyla birlikte daha da iyi noktalara geleceğine inandığımız bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İlk Kez Kültürel Festival Düzenlendi - Son Dakika

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