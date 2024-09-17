Zonguldak'ta İlköğretim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta İlköğretim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Zonguldak\'ta İlköğretim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılına merhaba için düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğrencilere yeni hedeflere ulaşmaları için motivasyon verdi.

17.09.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Zonguldak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çaycuma ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın konuşmasının ardından etkinlikler, Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde devam etti. Törene İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, konuşmasında öğrencilere, "Uzun bir tatilden sonra çalışma ve yeni hedeflere ulaşma zamanı" dedi. Baş, gençlerin milli ve manevi değerlerle donanarak ülkenin medeniyet seviyesini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Ayrıca, eğitim sürecinde öğretmenlerin önemli rolüne dikkat çekti ve velilerle işbirliği yapmanın önemini belirtti.

Tören, öğrencilerin şiir okumaları ve çeşitli gösterilerle sona erdi. Program, hem öğrenciler hem de katılımcılar için anlamlı bir başlangıç oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İlköğretim Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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