Zonguldak\'ta İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Ramazan Yardımlarını Hızlandırdı

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Zonguldak'ta faaliyet gösteren İnsanlık İçin Elden Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte özellikle ailelere kumanya yardımında bulunan derneğin çalışmalarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Bayat "Ramazan ayı ile birlikte çalışma tempomuzu bir kat daha artırdık" dedi. Bağışlarına resmi bağış hesaplarına yapılabileceğini belirten başkan Bayat "İsteyen bağışçılarımızı da elimizdeki başvuru listesine göre direk aileye de yönlendiriyoruz. Önemli olan yardımın yerine ulaşmasıdır" dedi.

İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Bayat Ramazan ayı destekleri ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Dernek olarak yılın 7 günü ihtiyaç sahibi ailelere, kişilere her türlü desteği ve yardımı yapıyoruz. Gıdaya, giysi, ayakkabı, bot, ev eşyası gibi. Bize başvuran herkesin ihtiyacını destekçilerimiz ve bağışçılarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında ise biraz daha kumanyaya ağırlık verdik. Kumanya için çok başvuru vardı ve yine yardımda bulunmak isteyen onlarca hayırsever ve gönül dostumuz var. Destek almak isteyenler ile bağışçılarımızı buluşturuyoruz. Bunun yanında dernek olarak da destek isteyen herkese desteğimizi veriyoruz. Yalnız tabii ki bazı kriterlerimiz var. Hakkaniyetli olmak zorundayız. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmalıyız.

Bu konuda muhtarlarımız, belediyelerimiz ve devletin kurumları ile istişare halindeyiz. Yardım önceliğimiz başta hiçbir geliri olmayan, sadece SYDV'den aldığı cüzi bir destekle hayatını idame ettirmeye çalışanlar. Bunların dışında olanlara da şartlarına ve durumlarına bakarak desteklerimizi yapıyoruz. Ramazan ayı içinde yaklaşık 500 aileye destek vermeyi planlıyoruz. Bunun yanında ev eşyası, giysi, yenidoğan çocuk desteklerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bu kapı her zaman herkese açıktır. Buradan tüm herkese seslenmek istiyorum. Ramazan Ayı paylaşma ayıdır. Sizde bir aileyi sevindirebilir, bir çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. Bu vesile ile Tüm İslam Aleminin Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum." - ZONGULDAK