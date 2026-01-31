Ereğli'de Plajlar Bölgesi Kaçak Yapı ve İşgallerden Temizlendi - Son Dakika
Ereğli'de Plajlar Bölgesi Kaçak Yapı ve İşgallerden Temizlendi

31.01.2026 14:51  Güncelleme: 17:34
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediye ekipleri, plajlar bölgesinde izinsiz ve mevzuata aykırı yapıların kaldırılması için temizlik çalışması başlattı. 'MaviYeşil Garden' adıyla bilinen yapı dahil birçok kaçak inşaat söküldü.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediye ekipleri, plajlar bölgesinde izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde oluşturulan kaçak yapı ve işgalleri kaldırdı.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ereğli–Alaplı karayolunda yer alan plajlar bölgesinde tespit edilen düzensiz yapılaşmalar için saha incelemesi yapıldı. İncelemelerin ardından ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, Merve Altı olarak bilinen mevkide yol kenarına izinsiz ve kanuna aykırı biçimde inşa edilen, "MaviYeşil Garden" adıyla faaliyet gösterdiği belirlenen yapının kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca plajlar bölgesinde bulunan baraka, çadır ve çardak gibi geçici nitelikteki yapıların da söküldüğü belirtildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, bölgede plansız ve kontrolsüz yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi. Aydın, vatandaşların ortak kullanım alanlarının korunmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Aydın, denetimlerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde sürdürüleceğini belirterek, plajlar bölgesinde yeni işgal ve kaçak yapı oluşumuna karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

