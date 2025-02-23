Zonguldak'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

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(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 121 köy yoluna ulaşıma kapandı, Valilik, yarın (24 Şubat) eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle 121 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açılması için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak- İstanbul kara yolunda ise zaman zaman yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve sürücüler zorlu anlar yaşadı. Trafik ekipleri, tehlikeli hava koşulları nedeniyle tırların geçişine izin vermezken, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde ise yola tedbirsiz çıkan sürücüler, bir süre yardıma muhtaç kaldı.

Kar yağışı nedeniyle Zonguldak'ta, şehir içi ve köy yollarındaki ulaşımda aksamalara yol açan olumsuz hava koşullarının, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için gece gündüz çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışının etkilerini göz önünde bulundurarak, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.