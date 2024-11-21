Zonguldak'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika
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Zonguldak'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat!

Zonguldak\'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat!

İl Sağlık Müdürü, sobadan kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları lodos uyarısıyla bilgilendirdi.

21.11.2024 14:52
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Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr Ertuğrul Güner başta sobadan kaynaklı olmak üzere karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı "Lodos felaketiniz olmasın" diyerek vatandaşları uyardı.

Güner, yapmış olduğu yazılı açıklamada şunları dedi:

"Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan "lodos" nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit; renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için "sessiz katil" olarak bilinmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi semptomlardır. Genellikle bu semptomların ağırlığı karbonmonoksit düzeyi ve maruz kalınan süre ile ilişkilidir. Ciddi zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görülür.

Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiğinizi düşünüyorsanız hemen camlar açılmalı ve ortamın havalandırılması sağlanmalıdır. Hızla ortamdan uzaklaşın ve açık havaya çıkın. 112 Acil Yardım Servisini arayın." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika

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