Zonguldak\'ta Kayıp: Sezgin Göcen 5 Günlük Arama İçinde

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Torlaklar köyü Yumuklar Mahallesi'nde yaşayan Sezgin Göcen'den 5 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Göcen'i gören ya da bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlardan güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

Yakınlarının tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşılamayan Sezgin Göcen'in kayıp olduğu, yetkili makamlara bildirildi. Ailesi ve yakınları, Göcen'i görenlerin en yakın emniyet birimine başvurmasını veya 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmesini istedi. Yetkililer de vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak Sezgin Göcen'i görenlerin vakit kaybetmeden bilgi vermelerini talep etti.