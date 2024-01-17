Zonguldak\'ta Kömür Yüklü Vagonun Ayrılması Panik Yarattı

16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Zonguldak'ta kent merkezinde kömür yüklü vagonun vagonlardan ayrılması sonrasında panik yaşandı.
Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında kömür yüklü vagon, vagonlarından ayrıldı. Vagonların ayrılması sonucunda büyük panik yaşanırken, trafik durma noktasına geldi. Yolun kapanması sonucunda vatandaşlar, trenin üstünden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucunda vagonlar tekrar birleştirilerek yolyenidenaçıldı. - ZONGULDAK
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