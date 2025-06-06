Zonguldak\'ta Kurban Bayramı\'nda Plaj Yoğunluğu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın birinci günü vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Kapuz Plajı'nda yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar hem güneşlendi hem denize girerek bayramı tatil havasında geçirdi. Kurban Bayramı'nın birinci günü Zonguldak'ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil şeridinde yoğunluk oluşturdu. Kentin en çok tercih edilen noktalarından biri olan Kapuz Plajı'nda ise bayramın ilk günü hareketli geçti.

Plajda denize giren Ünal Şengöz, "Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Özellikle Zonguldak, bütün Zonguldak insanlarına. Ben Orduluyum. Ama 34 senedir Zonguldak'tayım. Memleketimden daha çok ayda iki kere buraya geliyorum. Çünkü Zonguldak gerçekten güzel bir yer. İnsanları olsun, kurulumu olsun. Hele Kapuz Plajı harika. Buraya girip de Kapuz'a girmeden giden Zonguldaklıyım demesin. Bu arada tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah herkese sağlık, seyahat, huzur içinde sevdikleriyle bir ömür boyu bayramlar geçirmeyi nasip etsin" dedi.

Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat Coşkun da bayram dolayısıyla plajdaki hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi. Coşkun, bayram süresince tesise girişlerin ücretsiz olduğunu ifade ederek, "Öncelikle bütün Zonguldaklı hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz belediyemiz adına. Özellikle biz plajımızı bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla insanlarımızın dinlenmeleri için hazır bulundurmaya gayret ettik ve bugün itibariyle de kitlesel bir şekilde ilk açılışımızı yapmış bulunuyoruz. Tesisteki personelimizle bütün imkanlarımızla halkımıza hizmet vermeye başladık. Bir takım küçük eksikliklerimiz vardı geçtiğimiz kısa süre içerisinde bunları tamamlamaya çalıştık. Şu anda artık hazır durumdayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan cankurtaranlar da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler aldı. - ZONGULDAK