Zonguldak'ta "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" Bildirisine Destek Açıklaması
Zonguldak'ta "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" Bildirisine Destek Açıklaması

26.02.2026 20:52  Güncelleme: 01:41
Zonguldak Demokrasi Platformu, 168 kişinin desteklediği 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisinin ardından basın toplantısı düzenledi. Platform sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, laikliğin savunulmasının suç gibi gösterilmesinin ifade özgürlüğüne tehdit olduğunu belirtti.

(ZONGULDAK) - Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin kamuoyuyla paylaştığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye destek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Platform Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, "Bu ilkenin savunulmasının suç gibi gösterilmesi, yurttaşların ifade özgürlüğüne, örgütlenme hakkına ve halkın yönetime katılımına yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere dava açtıklarını dile getirmesinden sonra tepkiler gelmeye devam ediyor. Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından, bildiriye destek açıklaması yapıldı. Madenci Anıtı'nda düzenlenen basın açıklamasına, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

Platform Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaların, laikliği savunmanın suçmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun hükme bağlandığını hatırlatan Kaymakçı, 4. maddede ise bu hükmün değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez şeklinde düzenlendiğini hatırlattı. Anayasal düzende özgün bir yerde duran bu ilkenin savunulmasının suç gibi gösterilmeye çalışılmasının, yurttaşların ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve yönetime katılımı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Laiklik ilkesinin göz ardı edilmesinin hukuk düzeninin, eğitim sisteminin ve kamusal yönetimin akıl ve bilim temelinden uzaklaşmasına yol açtığını belirten Kaymakçı, laikliğin yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda devletin tüm inançlara eşit mesafede durmasını ve yurttaşların inanç özgürlüğünü güvence altına almasını içerdiğini aktardı. Eğitimde, yönetimde ve hukukta laikliğin tam anlamıyla uygulanmasının barış içinde birlikte yaşamanın, din ve vicdan özgürlüğünün ve özgür düşüncenin temeli olduğunu vurguladı.

Kaymakçı, laikliğin ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, demokrasinin gerçek anlamda işlediği bir Türkiye için hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilene, adalet herkes için eşit uygulanana ve yurttaşlık hakları eksiksiz güvenceye kavuşana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini aktararak, "Laikliği savunmak suç değildir. Adalet istemek suç değildir. Hukuku hatırlatmak suç değildir. Bu ülkenin onurlu yurttaşları, karanlığa teslim olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Demokrasi, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' Bildirisine Destek Açıklaması - Son Dakika

