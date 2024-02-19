Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu

Zonguldak\'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu

Zonguldak'ta, maden suçlarının yoğun yaşandığı bölgede Türkiye'de bir ilk olan Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu. Büro, maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütmekle görevli olacak ve delillere kısa sürede ulaşarak soruşturmanın etkin ve makul sürede sonuçlandırılmasını hedefleyecektir.

19.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu. Büro Türkiye'de ilk kez kurularak hizmete başladı.

Maden şehri olan ve Türkiye'de en çok maden kazalarının yaşandığı; ruhsatsız maden ocaklarının açılması, suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi maden suçlarının yoğun yaşandığı Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Maden Suçları Soruşturma Bürosu şehirde meydana gelen maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütmekle görevli oluğu öğrenildi.

Maden Suçları yönünden soruşturmaları yürütmekle görevli Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimlerinin koordineli bir şekilde, delillere kısa süre içerisinde ulaşılması, soruşturmanın etkin ve makul sürede sonuçlandırılması için Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Maden Suçları Soruşturma Bürosu çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ve yargı personeli tarafından yürütülecek çalışmalarda madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma veya kaçak kömür ocağı gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedeflendiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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