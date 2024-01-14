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Zonguldak'ta mal paylaşımı tartışması: Amca yeğenini ağır yaraladıktan sonra intihar etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta mal paylaşımı tartışması: Amca yeğenini ağır yaraladıktan sonra intihar etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, mal paylaşımı iddiasıyla çıkan tartışmada amca, yeğenini silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Amcanın cenazesi defnedilirken, yeğenin tedavisi devam ediyor.

Zonguldak\'ta mal paylaşımı tartışması: Amca yeğenini ağır yaraladıktan sonra intihar etti
14.01.2024 - 13:46,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki yeğeni Ekrem S.'yi mal paylaşımı iddiasıyla aralarında çıkan tartışmada silahla ağır yaraladıktan sonra kendi başına dayadığı silahla intihar Hüseyin S. toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre, amca Hüseyin S, aralarında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıkan 22 yaşındaki yeğeni Ekrem S.'yi silahla ağır yaraladı. Ardından da kendi başına dayadığı silahla intihar etti.

Hüseyin S. cenazesi özel bir hastanenin morgundan alınarak şehir mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ağır yaralı Ekrem S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta mal paylaşımı tartışması: Amca yeğenini ağır yaraladıktan sonra intihar etti - Son Dakika
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