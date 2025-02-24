Zonguldak\'ta Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kar birikintileri oluşan anteni temizlemek isterken kalp krizi geçirip ölen 47 yaşındaki İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu toprağa verildi.
Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmenliği yapan 47 yaşındaki İsmail Oruçloğlu kar birikintileri sonucu dolan anteni temizlemek için garajın önüne geldi.
Yenimahalle Işık Sokak üzerinde yaşanan olayda karları temizlediği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenilen Oruçoğlu, dengesini kaybederek olduğu yere yığıldı.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Oruçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Oruçoğlu, otopsi işlemleri için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Oruçoğlu için Çaycuma Öğretmenevi önünde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından İsmail Oruçoğlu'nun cenazesi öğlen namazını müteakiben Dereköseler köyü Oruçoğlu Mahallesi'ndeki köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Oruçoğlu'nun bekar olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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