Zonguldak'ta Orman Muhafaza Memuruna Saldırı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Orman Muhafaza Memuruna Saldırı

Zonguldak\'ta Orman Muhafaza Memuruna Saldırı

Orman Bölge Müdürü, saldırıya uğrayan memuru ziyaret etti ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

11.12.2024 11:40
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Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, görevi başında fiziksel ve sözlü saldırıya uğrayan Orman Muhafaza Memuru Zafer Özdemir'i evinde ziyaret etti.

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Samatlar Orman İşletme Şefliği sınırlarında 10 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, orman bakım çalışmalarında görevli memur Zafer Özdemir'in görevi engellendi, sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı bildirildi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, saldırının failleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Bayraktaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ulus Orman işletme Müdürlüğümüze bağlı Samatlar Orman işletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 10 Aralık tarihinde, orman bakım çalışmalarında görevli orman muhafaza memurumuzun görevini yapması engellenmiş, sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Bu çirkin saldırının failleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, adli ve yasal işlemler başlatılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Son günlerde teşkilat mensuplarımıza yönelik artan bu tür çirkin saldırılar biz 'Yeşil Vatan' sevdalılarını asla yıldıramaz. Ormanlara karşı yasa dışı müdahalelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ormanlarımızı korumak ve geliştirmek asli görevimizdir. Saldırıya uğrayan personelimize ve teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum."

Ziyaret sırasında Bölge Müdürü Bayraktaroğlu'na Ulus Orman İşletme Müdürü Kazım Kılıçaslan, Basın ve İletişim Şube Müdürü Ozan Acun, İşletme Müdür Yardımcısı Ali Duymuş ve personel Şevki Günaydın eşlik etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Orman Muhafaza Memuruna Saldırı - Son Dakika

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