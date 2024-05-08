Zonguldak'ta sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak'ta sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Zonguldak\'ta sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Zonguldak'ta Toptancılar Sokağı'nda bir dükkanın arasına sıkışan bir güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercinin sıkıştığını fark eden esnaflar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Uzun uğraşlar sonucunda güvercin sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

08.05.2024 08:35
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Zonguldak'ta Toptancılar sokağında bir dükkanın arasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Toptancılar Sokağında meydana geldi. Bir güvercin dükkanın arasına sıkıştığı. Güvercinin sıkıştığını gören esnaflar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin ekipler tarafından yeniden doğaya salındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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