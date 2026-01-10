Şizofren hastası eşi ve iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadın: "Çocuklarımın rahat uyanmasını istiyorum" - Son Dakika
Şizofren hastası eşi ve iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadın: "Çocuklarımın rahat uyanmasını istiyorum"

Şizofren hastası eşi ve iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadın: "Çocuklarımın rahat uyanmasını istiyorum"
10.01.2026 10:27  Güncelleme: 10:31
Şizofreni hastası eşi ve iki çocuğuyla zorlu yaşam koşullarında mücadele eden Hülya Kiret'in evi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahalle muhtarları ve Gelik Belediye Başkanı, aileyi sıcak bir konteyner eve kavuşturmak için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Zonguldak'ta şizofreni hastası eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren 41 yaşındaki Hülya Kiret, çatısı akan, duvarları yıkılma tehlikesi taşıyan ve ısınma sorunu yaşanan evde zorlu kış şartlarına direniyor. Ailenin durumunu fark eden mahalle muhtarları ve Gelik Belediye Başkanı, hayırseverlere çağrıda bulunarak aileyi sıcak bir konteyner eve kavuşturmak için harekete geçti.

Zonguldak merkeze bağlı Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak Küme Evleri mevkisinde ikamet eden Kiret ailesi, zorlu yaşam şartlarıyla mücadele ediyor. 41 yaşındaki Hülya Kiret, şizofreni hastası olan 56 yaşındaki eşi Cemil Kiret, 21 yaşındaki kızı ve 9 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşamaya çalışıyor. Aynı binanın bölünmüş yan dairesinde ise amcaları 65 yaşındaki Mehmet Turgut Kiret kalıyor. Aile, devletten aldıkları hasta bakım aylığı ile geçimini sağlamaya çalışırken, evin fiziksel durumu ailenin sağlığını tehdit ediyor.

"Çocuklarımın rahat bir şekilde uyanmasını istiyorum"

Yaşadıkları dramı anlatan anne Hülya Kiret, 20 yıllık evliliği boyunca eşinin hastalığı ve maddi imkansızlıklarla mücadele ettiğini belirtti. Evin tavanının aktığını, tuvalet ve banyosunun kullanılamaz halde olduğunu ifade eden Kiret, "23 senedir bu küçük yerde yaşıyoruz. Eşim şizofren hastası olduğu için çalışamıyor, 20 senedir onun hastalığıyla uğraşıyorum. Evimizin tavanı akıyor, yıkılmak üzere. Yanlar açık olduğu için zor ısınıyoruz. Mutfağım yok, çocuklarımın düzgün yatacak yeri yok. Tek dileğim çocuklarımın bir odası olması, onların rahat etmesi. Sabahları çocuklarımın güne rahat bir şekilde uyanmasını istiyorum" dedi.

Ailenin durumunu mahalle ziyaretleri sırasında fark eden Kırat Mahallesi Muhtarı Kadirhan Aşkar, konuyu Kaymakamlık ve Gelik Belediyesi'ne taşıdı. Aileye acil bir çözüm bulmak için Düzce'ye giderek prefabrik yapıları incelediklerini belirten Muhtar Aşkar, "Hülya abla ve Cemil abinin evlerini ziyaret ettiğimde durumun vahametini gördüm. Tuvaleti, banyosu, mutfağı, tavanı her yeri çok kötü durumda. Ailenin yaşam kalitesini artırmak için prefabrik bir konteyner ev düşündük. Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan ve hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kış gününde onları sıcak bir ortama kavuşturacağız"

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ise ailenin kış şartlarında bu evde kalmasının mümkün olmadığını vurguladı. İnşaat sürecinin uzun sürecek olması nedeniyle hazır bir konteyner ev planladıklarını belirten Başkan Sezgin, "Kaymakam Hanım ile burayı gezdiğimizde manzara hiç hoşumuza gitmedi. Tam kış gününde burada 4 kişinin kalması çok zor. Mevcut evi iyileştirmek yeterli olmayacak. Bu nedenle maliyeti olsa da buraya hazır bir konteyner koymayı planladık. İnşaata başlasak aylar sürer ama konteyneri birkaç günde yerleştirebiliriz. Şimdi maddiyat kısmını çözmeye çalışıyoruz. Çevreden, eşten dosttan ve hayırseverlerden destek bekliyoruz. Hedefimiz bu aileyi kısa sürede sağlıklı ve sıcak bir ortama kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şizofreni, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şizofren hastası eşi ve iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadın: 'Çocuklarımın rahat uyanmasını istiyorum' - Son Dakika

SON DAKİKA: Şizofren hastası eşi ve iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadın: "Çocuklarımın rahat uyanmasını istiyorum" - Son Dakika
