Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde yaşayan 38 yaşındaki Funda Bıyıklı, gönüllü olarak 5 yıldır sokak hayvanlarını besliyor ve bakımlarını yapıyor. Sosyal medya üzerinden yardım desteği ile bayat ekmek toplayan ve kimi zamanda esnaftan artık yiyecekleri toplayan Funda Bıyıklı, topladığı gıda maddelerini sokak hayvanlara ulaştırıyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Funda Bıyıklı, bölge civarında 700 köpeğe 5 yıldır gönüllü olarak baktığını söyledi. Kendi imkanları ile köpeklere yemek, ekmek, süt ve su getirdiğini ifade eden Funda Bıyıklı; "Yoldan geçen herkes bu hayvanlara bir ekmek verse bu köpekler hiç aç kalmazlar. Ben yaz kış demeden haftada 2 gün mutlaka arabayla gittiğimiz 50 kilometre bölge çevresinde köpekleri tek tek elimle besliyorum. Bölgede 700 sahipsiz köpek var. Hepsi de bakıma muhtaç. Maalesef daha çok yardım için insanlarımıza ulaşmamız gerekiyor, Sokaklarda yaşayan kısırlaştırılması için çok sokak hayvanları var. Bunların altında kalmak çok zor, zaten mama yiyecek desteği yeterince alamıyorum" dedi.
Buradaki köpeklerin birçoğuna belirli günlerde kendilerini aynı saatlerde beklediklerini söyleyen Funda Bıyıklı, "Köpekleri beslemeye bazen de arkadaşlarımla geliyorum. Arkadaş çevresinden ve '67_ereğli_sahipsiz_patiler' sayfamızdan araç desteği isteyerek bölgelere giderken koşarak beni karşılıyorlar. Arabadan indiğim zaman benim üzerime doğru atlayarak sevinç gösterisinde bulunuyorlar. Çok mutlu oluyorlar. o zaman bende çok mutlu oluyorum. Benim ricam durumu müsait olan insanların, böyle hayvanlara yardımcı olmaları. Şuanda sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor bu hayvanlar. Hayvanlarımız aç kalmasın diye dağlara; etçil hayvanlara et, otçul olanlara ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Sokak Hayvanlarına Gönüllü Bakım - Son Dakika
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