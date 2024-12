Zonguldak\'ta Temizlik İşçileri Buldukları Parayı Sahibine Teslim Etti

Yerel

Zonguldak'ta iki temizlik işçisi, buldukları içi para dolu poşeti sahibine videolu görüşerek teslim etti.

Terakki Mahallesi Soğuksu Semtinde kurulan halk pazarında akşam saatlerinde temizlik yapmak için gelen Zonguldak Belediyesi temizlik işçileri Barış Aydın (43) ve Rıza Koçaklı (28) tezgahlara yakın yerde içi para dolu bir poşet buldu.

İşçiler, buldukları parayı belediye temizlik işleri sorumlusu Metin Çapar ve İsmail Çelik'e teslim etti. Metin Çapar ise konuyu pazarcılar odasına ileterek güvenlik kamerası görüntülerinden paranın sahibi pazarcı esnafı Mustafa Toprak (37) olduğunu tespit ederek kendisine ulaştı. Ancak Mustafa Toprak parayı teslim almaya gelemeyince arkadaşından yardım istedi. Telefonla ulaşılan Toprak, görüntülü görüşme yaparak belediye işçilerine teşekkür ederek parayı Zonguldak Pazarcılar Odası Başkanı Tunay Küçük'ün teslim almasını istedi.

Pazar yerinde parayı bulan Zonguldak Belediyesi'nde temizlik işçisi Barış Aydın, "Ortada bir alın teri var. Biz de alın teri ile çalıştığımız için her şeyin farkındayız. Kimsenin alın terini yemek istemiyoruz ve bu da bizim için bir şereftir. Sabahın beşinden akşamın geç saatlerine kadar bu insanlar parayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her zaman içinde saygı duyarım" dedi. - ZONGULDAK