Zonguldak'ta Tıp Bayramı Kutlandı

14.03.2026 14:38
Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

Zonguldak'ta 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende sağlık çalışanları bir araya geldi. Valilik binası önünde gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sağlık sistemine ilişkin önemli mesajlar verildi.

Törene; Hande Aydemir, Şenol Yavuz, Levent Atik, Muzaffer Parlak, Zihni Yamak, Nevzat Çimenoğlu, Serhat Bilir ve Ulufer Çelebi katıldı. Törende basın açıklamasını okuyan Dr.Nevzat Çimenoğlu, 14 Mart tarihinin yalnızca bir bayram günü olmadığını, aynı zamanda önemli bir tarihsel miras taşıdığını vurguladı. Çimenoğlu, 14 Mart 1827'de modern tıp eğitiminin başlamasının yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, 14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyelilerin gösterdiği direnişe dikkat çekti.

Bu tarihsel duruşun hekimliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir görev olduğunun göstergesi olduğunu belirten Çimenoğlu, 14 Mart tarihinin aynı zamanda direniş ve sorumluluk günü olduğunu ifade etti.

Tören, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlaması ve hekimlik mesleğinin değerine vurgu yapılmasıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, Zonguldak, 14 Mart, Kültür, Yerel, Son Dakika

Advertisement
