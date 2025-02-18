Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelişi güzel park edilen araçlara cezai işlem uyguladı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri uygulamalarına devam ediyor. Ekipler bugün cadde üzerine park yapan araçları uyardı. Uyarılara aldırıp etmeyen sürücülerin plakları alınarak cezai işlem uygulandı.
Uygulamaların gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Trafik Ekipleri Park Cezası Kestiler - Son Dakika
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