Zonguldak\'ta Trafik Güvenliği Toplantısı

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Zonguldak'ta trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya güvenlik birimlerinin yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelindeki trafik verileri, yaşanan kazalar ve alınan önlemlere ilişkin sunumlar yapıldı. Şehir merkezi ve kırsal bölgelerde meydana gelen önlenebilir kazalar, yaralanmalı ve ölümlü trafik olaylarının nedenleri ile trafik yoğunluğunun arttığı noktalar ele alınarak, alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Trafik akışının düzenlenmesi ve yolların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla, toplu taşıma, motosiklet, tarım araçları ve okul servislerine yönelik denetimler gözden geçirildi. Kış mevsimiyle birlikte kış lastiği denetimlerinin artırılması ve araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğuna uyumun sağlanması konuları ele alındı.

Yaya güvenliğinin sağlanması ve yaya önceliği bilincinin artırılması, toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Özellikle yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatinin artırılması, hız limitlerine uyumun sağlanması ve yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması konuları ele alındı. Bu kapsamda, yaya geçitlerinde denetimlerin artırılması, bilgilendirme kampanyalarının yaygınlaştırılması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Trafik bilincinin artırılması kapsamında, çocuklara, öğrencilere, sürücülere ve kamu personeline yönelik farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme seminerleri değerlendirildi. Bu eğitimlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve kış aylarında meydana gelebilecek risklerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler karara bağlandı.

Ayrıca 2025 yılına ait trafik denetimleri verileri de paylaşıldı. 1 Ocak - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 76 bin 853 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3 bin 283 sürücüye ceza kesildi ve 675 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, bin 88 okul servisi denetlendi ve bu araçlardan 25'ine cezai işlem uygulandı. Bin 101 ticari taksi denetimden geçerken, 124 taksiye cezai işlem yapıldı. Öte yandan, il genelinde 193 bin 108 araç ve 31 bin 802 motosiklet idari tescile alındı. - ZONGULDAK