Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü yakınlarında, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 AEA 146 plakalı otomobil, üniversite kavşağından kontrolsüz bir şekilde yola çıkan S.Ö. yönetimindeki 67 ACB 203 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 67 AEA 146 plakalı araç kontrolden çıkarak bir bahçeye savruldu.

Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.D., S.Ö., ve K.A. isimli 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK