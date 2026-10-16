Zonguldak\'ta Vali Hacıbektaşoğlu yağış sonrası çalışmaları denetledi ve talimat verdi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kuvvetli yağışların ardından bölgedeki çalışmaları yerinde denetleyerek koordinasyon talimatı verdi.

Zonguldak genelinde etkili olan şiddetli yağmurun sebep olduğu hasar ve alınan önlemler, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun saha ziyaretleriyle mercek altına alındı. Hacıbektaşoğlu, ilgili kurumların yürüttüğü faaliyetleri bizzat gözlemledi.

İnceleme sırasında yetkililerden son durum hakkında detaylı bilgi alan Vali, müdahalelerin hız kesmeden sürmesi gerektiğini vurguladı. Kurumlar arası eşgüdümün önemine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, çalışmaların aralıksız devam etmesi yönünde gerekli talimatları iletti.