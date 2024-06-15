Zonguldak'ta vatandaşlar arife günü mezarlık ziyaretleri yaptı

Yerel

Zonguldak'ta arife günü vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek temizlik yaptı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Şehit mezarlığına da ziyaretler gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta arife günü, vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını temizledi, çiçek dikti ve dua etti.

Mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyan ve dualar eden vatandaşlar, yakınlarının ruhlarına rahmet diledi. Ziyaretçilerin büyük bir kısmı mezarların başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, şehit mezarlıkları da unutulmadı. Vatandaşlar, şehit mezarlığını ziyaret ederek dua etti.

Şehitliği ziyaret eden Cevat Kaya, "Bütün ölmüşlerimize, şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Polisimize, askerimize kolaylıklar versin. Allah'a şükür buraya geliyoruz yalnız bırakmıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK