Zonguldak'ta Vatandaşlar Sıcak Havaya Karşı Çözüm Yolları Buldu

Yerel

Zonguldak'ta hava sıcaklarının 28 dereceye göstermesinin ardından vatandaşlar sıcak havadan korunmak için kendilerine farklı çözüm yolları üretti.

Zonguldak'ta günlerdir süren sıcak hava dalgası bugünde devam etti. Termometrelerin 28 dereceye gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar sıcak havadan korunmak için kendilerine farklı çözüm yolları üretti. Vatandaşlar yağmurlu havada kullandıkları şemsiyeleri açarak sıcak havadan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan korunmak için dükkanlara sığındı. Hava sıcaklıklarının hafta sonu düşmesi bekleniyor. - ZONGULDAK